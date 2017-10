Polèmica per unes paraules de Macron sobre els treballadors

El president de França, Emmanuel Macron, és al centre d'una polèmica al seu país per unes declaracions en què es qüestiona per què uns treballadors prefereixen no treballar en una determinada fàbrica en comptes de «crear problemes». Les manifestacions es van produir dimecres, quan es va reunir amb dirigents empresarials i regionals al centre de França, però va ser ahir quan es va agreujar la controvèrsia en difondre's àmpliament parts de les conversa de Macron, que no sabia que el gravaven. «Alguns, en comptes de crear problemes, seria millor que anesin a buscar feina, perquè n'hi ha que tenen les qualificacions per fer-ho i podrien treballar a prop de casa», va opinar Macron xerrant amb el president de Nouvelle Aquitània.