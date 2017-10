La policia posa en dubte que l'autor de la massacre de Las Vegas actués sol

Tanca trencada a la zona on es va produir el tiroteig.

Tanca trencada a la zona on es va produir el tiroteig. Chris Wattie/reuters

Quatre dies després del pitjor tiroteig massiu a la història recent dels EUA, hi ha més preguntes que respostes sobre la figura i el mòbil de Stephen Paddock, que va matar 58 persones diumenge a Las Vegas (Nevada) i podria -segons la Policia- haver comptat amb ajuda en la preparació de l'atac. Les autoritats han recuperat 47 armes de foc a tres localitzacions: l'habitació de l'hotel Mandalay Bay des d'on Paddock va obrir foc -allà es van trobar 10 bosses i 23 armes, inclosos rifles d'assalt- i dues residències a nom de l'atacant, a Mesquite i Reno, totes dues a Nevada. A més, s'ha confirmat que Paddock, un jubilat de 64 anys, tenia uns 22 quilos d'explosius i prop de 1.600 bales al seu automòbil.

«Creuen que tot això ho va aconseguir per a ell sol?», es va preguntar l'agutzil del comtat, Joe Lombardo. «Cal assumir que, en algun moment, va haver de comptar amb ajuda», va afegir. «És preocupant que aquest individu fos capaç de moure aquesta quantitat de material a una habitació sense ajuda. És preocupant pensar en la quantitat de material que tenia a les dues residències», va insistir.

En aquest sentit, agents de la investigació van assegurar que creuen que l'autor del tiroteig va ser vist amb una dona, que no era la seva parella, en els dies previs a la nit de diumenge, quan va tenir lloc la tragèdia. Els investigadors estan intentant identificar aquesta dona i tenen interès a parlar amb ella per comprovar si té algun coneixement sobre les intencions de Paddock. Els motius de l'atacant segueixen sent una incògnita. «El que sabem és que Paddock era un home que va passar dècades adquirint armes i munició, i portant una vida secreta que mai serà completament entesa», va indicarLombardo.

Les autoritats consideren que alguna cosa va passar-li a Paddock entre octubre de 2016 i el mes passat, un període en el que va comprar 33 armes de foc, la major part rifles. La policia va reiterar que l'atac va ser «cautelosament planificat».