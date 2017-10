Dimiteix el president de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa

El senador del Partit Popular Pedro Agramunt va presentar una carta on anunciava la seva dimissió com a president de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa (CoE). El polític va anunciar la seva renúncia a Twitter fent referència a «motius personals» com a causa principal. Roger Gale, vicepresident de l'assemblea, es converteix automàticament en el president de la mateixa fins que es produeixi l'elecció del nou dirigent. L'Assemblea Parlamentària del CoE tenia previst per a dilluns que ve votar una moció de censura en contra d'Agramunt.