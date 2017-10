El Govern britànic diu que l´atropellament de Londres és un «accident»

L'atropellament d'onze persones per un cotxe que s'ha pujat avui a la vorera al costat del Museu d'Història Natural «no està sent investigat» com una «acció terrorista, sinó com una «col·lisió de tràfic», ha informat la Policia metropolitana.

Fonts del Govern britànic també han assenyalat que es tracta de «un accident de trànsit», tot i que l'incident va provocar el caos en aquesta zona freqüentada per ciutadans i turistes.

L'incident ha tingut lloc cap a les 13.20 GMT en ple centre de la capital britànica i ha causat, de moment, onze ferits, segons ha assenyalat el servei d'ambulàncies. El conductor del vehicle ha estat arrestat.

Els onze ferits estan sent tractats, principalment, per cops soferts en les cames o el cap, han agregat els serveis sanitaris, que han confirmat que nou d'ells han estat ingressats en un hospital.