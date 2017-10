La metgessa que va matar tres persones el 2006 a Madrid queda en llibertat

L'Audiència Provincial de Madrid ha deixat en llibertat la metgessa Noelia de Mingo, condemnada el 2006 a 25 anys d'internament psiquiàtric per matar tres persones i ferir-ne unes altres set a l'hospital Fundación Jiménez Díaz de Madrid, i ara rebrà tractament ambulatori i quedarà sota custòdia familiar. D'aquesta manera l'Audiència atén la petició del Jutjat de Vigilància Penitenciària d'Alacant, que va demanar la seva llibertat en comprovar que tots els informes de psiquiatres i psicòlegs coincideixen que després de deu anys de règim intern Noelia de Mingo «no constitueix un perill per als altres ni per a ella mateixa». De Mingo va ingressar la setmana passada de nou al psiquiàtric de Fontcalent, a Alacant, després de passar tres mesos de permís.

En la seva resolució, els magistrats substitueixen el règim intern de Noelia de Mingo per tractament ambulatori i custòdia familiar, de tal manera que queda a càrrec de la seva mare i sota estricta vigilància clínica del seu psiquiatre de capçalera, els quals hauran d'informar de forma puntual de l'evolució de la seva malaltia per si fos necessari poder aplicar mesures terapèutiques d'urgència. D'aquesta manera, tots els experts que han estat en contacte amb De Mingo han arribat a la mateixa conclusió, que la pacient «es manté estable».