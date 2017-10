Rebel·lió als conservadors britànics per demanar la dimissió de May

Trenta diputats conservadors, capitanejats per l'ex co-president del Partit Conservador Grant Shapps, es van sumar a un complot per demanar la dimissió de Theresa May després de la debacle del seu discurs a la conferència de Manchester, en el qual la primera ministra va perdre la veu per la tos, mentre un humorista li entregava en públic una carta d'acomiadament i les lletres de l'eslògan «Construint un país que funcioni per a tots» van anar caient a la seva esquena. «Un nombre creixent de col·legues s'han adonat que la solució no és enterrar el cap a la sorra», va afirmar Grant Shapps, que va arribar a ser ministre sense cartera amb David Cameron abans de caure en desgràcia el 2015 per intimidar els seus companys de partit.

«No anem enlloc, i el que està passant recorda molt als governs de John Major i Gordon Brown», va destacar Shapps, desemmascarat pels seus coreligionaris just quan aspirava a transmetre «en privat» la seva petició a la primera ministra. El conservador rebel va assegurar comptar amb una trentena de diputats a la seva llista, lluny encara dels 48 que farien falta per posar en marxa una moció de censura contra la líder conservadora.

Shapps va afegir que compta a més amb el suport d'«un o dos membres del gabinet», i que a la llista de «descontents» amb el lideratge –que va començar a gestar-se fins i tot abans de la conferència de Manchester– hi ha tants partidaris del Brexit com de la permanència a la UE.

La primera ministra britànica va assegurar que aporta un «lideratge serè» i que compta amb el «ple suport» de tot el seu Govern. «El que el país necessita és un lideratge serè i és el que jo estic aportant, amb el ple suport del meu gabinet», va dir la líder conservadora en unes breus declaracions als mitjans a la seva circumscripció anglesa de Maidenhead (als afores de Londres).

May va afegir que la setmana que ve informarà als diputats sobre el seu recent discurs a Florència sobre el Brexit i que donarà a conèixer plans per controlar els preus de l'energia.

Paral·lelament, diversos ministres del Govern van sortir en defensa de May. El ministre de Medi Ambient, Michael Gove, va assegurar que la cap de l'Executiu «és una líder fantàstica» que té el suport del gabinet i hauria de quedar-se en el càrrec «tant de temps com vulgui».

«La majoria dels diputats i tot el gabinet de ministres li dona suport», va afirmar Gove, qui després del vot favorable al Brexit el 23 de juny de 2016 va competir amb May per fer-se amb el lideratge del partit. «Ha estat una excel·lent primera ministra i espero que continuï per molts anys», va afegir.



«Acabar la feina»

En un article a The Daily Telegraph, la ministra d'Interior, Amber Rudd, va instar per la seva part la primera ministra a quedar-se al capdavant del Govern, alhora que el primer secretari d'Estat, Damian Green, va assenyalar que la dirigent està «decidida a acabar la feina», ja que «ho considera el seu deure».