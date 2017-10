Un atropellament múltiple fortuït encén l´alarma a Londres

L'atropellament d'onze persones al centre de Londres per un cotxe que va pujar a la vorera, al costat del Museu d'Història Natural, va provocar l'alarma ahir al migdia davant la possibilitat de què es tractés d'un altre atemptat terrorista. Però, al final de la tarda, la Policia Metropolitana va informar de què s'havia tractat d'un accident i que, per tant, no s'estava investigant com una acció terrorista sinó com una «col·lisió de trànsit».

En el mateix sentit, fonts del Govern britànic també van assenyalar que es va tractar d'«un accident de trànsit», tot i que l'incident va sembrar el caos en una zona freqüentada per ciutadans i turistes.

La sortida de la calçada del vehicle es va produir quan passaven 20 minuts de l'1 del migdia, en ple centre de la capital britànica, i va causar onze ferits –segons va informar el servei d'ambulàncies i d'acord amb la informació oficial disponible a l'hora de tancament d'aquest diari–, mentre que el conductor del vehicle va ser arrestat.

Els serveis sanitaris van concretar que les persones ferides van rebre atencions, principalment, per cops a les cames o al cap. Les autoritats sanitàries van confirmar que nou dels vianants atropellats van ser ingressats en un hospital.

Hores abans que es descartés la possibilitat terrorista, l'alcalde de Londres, Sadiq Khana, va informar que la Policia antiterrorista estava investigant «els motius» que hi havia darrere de l'atropellament.



Missatges precipitats

Durant el temps d'incertesa, el líder del Partit Laborista, Jeremy Corbyn, també va declarar que estava «molt preocupat» pel succés. «Els meus pensaments estan amb aquells que estan ferits i dono les gràcies als serveis d'emergència», va assenyalar el dirigent laborista a través del seu compte de Twitter.