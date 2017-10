La policia danesa troba el cap i les cames de la periodista sueca desapareguda en un submarí

La policia danesa va informar ahir que ha trobat a la badia de Køge –al sud de Copenhaguen– el cap i les cames de la periodista sueca Kim Wall, que va desaparèixer fa dos mesos quan entrevistava l'inventor danès Peter Madsen en el seu submarí.

Bussos de la Marina danesa van trobar divendres una bossa amb la roba de Wall i un ganivet, així com també una altra amb el cap i les cames, a les quals se'ls havien afegit trossos de metall per augmentar el pes. El cap de la investigació, Jens Møller Jensen, va informar en roda de premsa que no hi ha fractures al crani i que els trossos del cadàver presenten ferides menors. Ara, els forenses faran una autòpsia de tots els fragments disponibles del cadàver –els braços no s'han trobat– per intentar establir la causa de la mort, encara desconeguda.



Inventor empresonat

El tors de Wall va aparèixer surant al Bàltic a finals d'agost, gairebé dues setmanes després d'haver estat vista per últim cop a bord del Nautilus, el submarí de fabricació casolana on anava a entrevistar Madsen, que es troba en presó preventiva amb els càrrecs d'homicidi i tracte indecent a un cadàver.

L'inventor, a qui se li va renovar la presó fa 4 dies, sosté que Wall va morir dins la nau en caure-li l'escotilla de manera accidental i que, després de navegar sense rumb i pensant en el suïcidi diverses hores, va llançar el cadàver per la borda, sencer i amb roba.