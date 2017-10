Diverses entitats de la Catalunya del Nord condemnen la «violència» de l'Estat espanyol

Diverses entitats de la Catalunya del Nord vinculades a la defensa i la promoció de la llengua i la cultura catalana han elaborat un manifest per condemnar la "violència" de l'Estat espanyol contra Catalunya. Els signants asseguren que en els darrers dies s'han "vulnerat drets fonamentals de les persones" i que la "justícia espanyola ha perseguit i criminalitzat fets normals en una societat madura, moderna i avançada". "Han violentat gent sense cap mirament, tant a mainada com a gent gran, dones i homes", remarquen. Al document, insisteixen que, tot i no haver rebut "cops de porra", se solidaritzen amb "els nostres germans de la Catalunya Sud afectats per les violències i les violacions dels seus drets". Unes actuacions que consideren "heretades del franquisme". Entre els signants, hi ha Aire Nou de Bao; Angelets del Vallespir; Arrels; Casal del Conflent; Casal de Perpinyà; Col·lectiu de Professors de Català per a Adults; Òmnium Catalunya Nord i Solstici.