Un expert posa en dubte la informació sobre els darrers dies del Che Guevara

Amb gairebé mig segle dedicat a estudiar la història de l'escamot d'Ernesto Che Guevara a Bolívia, l'investigador Carlos Soria assegura que encara hi ha interrogants importants sobre el tram final de la vida del llegendari revolucionari. Soria va ser contemporani de la guerrilla guevarista a Bolívia entre 1966 i 1967 i va viure amb intensitat aquells moments, ja que molts dels seus camarades i amics comunistes de l'època es van sumar al grup i ell mateix va estar a punt d'incorporar-s'hi, però finalment no ho va fer.

El periodista té un gran prestigi com a estudiós de la guerrilla de Ñancahuazú (sud-est) i és una font ineludible per aclarir i fer correccions sobre aquests esdeveniments, que van posar Bolívia com a escenari d'importància mundial a la Guerra Freda. En el cinquantè aniversari de l'execució del Che a La Higuera (sud-est) per part del sergent bolivià Mario Terán, Soria va defensar la seva exigència que Bolívia, Cuba i els EUA desclassifiquin els documents militars de l'època per resoldre els dubtes que hi ha sobre els últims dies del revolucionari.

Va criticar que els arxius militars bolivians sobre la guerrilla estiguin només a disposició d'investigadors militars perquè està segur que noves fotografies, documents i informes molt importants estan encara en la foscor. «Tant de bo els cubans també comencin a obrir els seus arxius, tant de bo que es pugui desclassificar més informació dels Estats Units, ja que això ens permetria descobrir coses que potser encara no se saben», va afirmar Soria. Per exemple, encara que han transcorregut 50 anys des de la seva mort, encara no està aclarit del tot per què el Che Guevara va decidir combatre a la zona de Ñancahuazú, malgrat que estava impacient per anar a la seva natal Argentina o planificava traslladar-se a Perú.

«Potser un dels principals dubtes és com, per què i qui són els que van decidir que no anés a Perú, on havia estat fent la preparació, i ordenen que romangués a Bolívia. Qui va prendre la decisió? Va ser Fidel (Castro)? Va ser el Che? Va ser l'aparell cubà?», es va preguntar.

La divisió de la columna guerrillera a Ñancahuazú, entre l'avantguarda i la reraguarda, dóna lloc a altres interrogants sobre si es va tractar d'un error del Che, d'una imprevisió o realment va ser impossible que tornés a unir-se el grup de combatents, va afegir. La separació de la guerrilla va permetre a l'exèrcit aniquilar el focus guerriller.

Aquests dubtes posen en evidència que «hi ha encara molt per furgar, molt per indagar», va afegir. Per exemple, afirma que és «trucada» una coneguda imatge de l'agent de la CIA Félix Rodríguez al costat del revolucionari i tres soldats a La Higuera.