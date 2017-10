La Fiscalia manté l´acusació contra el PP i rebaixa tres anys la pena a Bárcenas

Després de més de 100 sessions del judici del 'cas Gürtel', aquest dilluns la fiscalia anticorrupció ha anunciat les conclusions definitives. En aquestes, el ministeri públic manté l'acusació contra el PP per haver-se beneficiat de la trama corrupta i li demana 245.000 euros. També considera que es va lucrar l'exministra Ana Mato, per a qui sol·licita una finança de més de 28.000 euros com a responsable civil a títol lucratiu. Per al principal cap de la trama, Francisco Correa, manté la petició de 125 anys de presó i en el cas de l'extresorer del PP, Luís Bárcenas, rebaixa la pena de 42 anys i 6 mesos a 39 anys i 6 mesos perquè la fiscalia ha suprimit totes les penes sol·licitades pel delicte contra la Hisenda pública pel concepte de l'IRPF del 2009.

El judici del 'cas Gürtel' ha entrat a la recta final amb la presentació, per part de la fiscalia anticorrupció, de les conclusions definitives. L'acusació es dirigeix contra 37 implicats que s'haurien beneficiat d'aquesta trama corrupta liderada per l'empresari Francisco Correa, a qui se l'acusa de subornar càrrecs polítics del PP amb diners i regals a canvi d'aconseguir adjudicacions de contractes. La trama és la més important en democràcia vinculada a un partit polític i les sessions del judici han durat més d'un any.

A les conclusions de la fiscalia, es manté l'acusació contra els 37 implicats (tot i que la retira en el cas de dos d'ells, que han mort durant la instrucció del cas). Per al líder de la trama, Francisco Correa, el ministeri públic manté la petició de 125 anys.

En el cas de l'extresorer del PP, Luís Bárcenas (que ja ha estat a presó per aquest cas) rebaixa la petició 3 anys: de 42 anys i 6 mesos a 39 anys i 6 mesos, perquè suprimeix totes les penes sol·licitades pel delicte contra la Hisenda pública pel concepte de l'IRPF del 2009.

Per a la dona de Bárcenas, Rosario Iglesias, la fiscalia havia demanat provisionalment 24 anys. Ara, manté la pena però presenta com a alternativa que sigui Bárcenas qui assumeixi la titularitat de totes les rendes corresponents al 2006 (per les quals se l'acusava de tres delictes fiscals). En cas que el tribunal no accepti la proposta de la fiscalia, les penes sol·licitades per a Bárcenas creixerien perquè hauria d'assumir les de la seva esposa.

La fiscalia també considera que el Partit Popular es va lucrar d'aquesta trama corrupta i, per això, li reclama més de 245.000 euros pels diners que s'hauria embutxacat. L'acusació també es manté cap a l'exministra de Sanitat Ana Mato, a qui se li reclama pel seu paper com a suposada responsable civil a títol lucratiu de la trama corrupta. Són les mateixes quantitats que es sol·licitaven a la fase de conclusions provisionals.

Durant el judici, fins i tot es va prendre declaració com a testimoni el president espanyol i líder del PP, Mariano Rajoy, el passat mes de juliol. Va ser el primer president en actiu que va haver de declarar per un cas de corrupció.