Mor un holandès de 48 anys en estavellar-se en ultralleuger a Mallorca

Un holandès de 48 anys que pilotava un ultralleuger va morir en estavellar-se la seva aeronau als voltants del puig de Massanella, a la serra de Tramuntana de Mallorca. L'accident es va produir cap a dos quarts de deu del matí en una zona de difícil accés a la finca de Sa Coma Freda i l'impacte de l'avioneta va provocar un incendi que es va estendre per l'àrea i va obligar a la intervenció de mitjans d'extinció aeris i brigades terrestres de l'Institut Balear de la Natura (Ibanat). La víctima és un holandès identificat com a Richard W.N. que tenia establerta la seva residència a Barcelona. Aquest pilot aficionat viatjava amb assiduïtat a Mallorca per volar en ultralleuger, com ahir al matí, quan es va enlairar des de l'aeròdrom de Binissalem.

La Guàrdia Civil es va fer càrrec de la investigació de l'accident i també del rescat del cadàver i del seu trasllat en helicòpter fins a l'Institut Anatòmic Forense de Palma, on es practicarà la preceptiva autòpsia. L'incendi generat per la col·lisió va ser donat per extingit poc després de dos quarts d'una del migdia després de cremar 0,9 hectàrees de canyís. Van intervenir per sufocar les flames un avió, un helicòpter, un vehicle autobomba i deu agents de l'Ibanat, a més de bombers.