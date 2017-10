Detenen un home a Sevilla per deixar un menor tancat en un cotxe més d´una hora

La Policia Local de Sevilla va posar a disposició judicial un home d'uns 30 anys per haver deixat tancat a l'interior d'un vehicle un menor de 8 anys durant més d'una hora, segons va informar un comunicat de l'Ajuntament sevillà. La detenció es va produir diumenge a la tarda quan una patrulla que circulava per la zona del Cerro del Águila va ser requerida per un ciutadà que havia vist un menor dins d'un vehicle, assegut al seient del conductor i amb les mans sobre el volant, circumstància que li va resultar molt estranya.

L'home va preguntar al menor com estava, i aquest li va explicar que es trobava bé però que tenia molta set i que, tot i que li havien deixat una ampolla petita d'aigua, ja l'havia consumit i que un amic del seu pare havia marxat amb una dona i l'havia deixat en el vehicle.

Els agents van romandre al lloc dels fets aproximadament una hora i després de realitzar nombroses gestions van aconseguir esbrinar el domicili del menor i contactar amb el seu pare, per informar-lo d'allò succeït.

Un home que superava la trentena d'anys va passar per la zona i va manifestar ser el propietari del vehicle, va reconèixer que el menor és fill del seu amic i que l'havia deixat un moment per anar a comprar tabac, si bé el paquet que va mostrar estava gairebé buit. Posteriorment, els agents van comunicar els fets al jutge i van traslladar el menor fins al seu domicili, on va quedar sota la custòdia del seu pare.