Un jutge reconeix una crisi d´ansietat com a accident de treball

El Jutjat Social número 1 d'Eibar (Guipúscoa) va reconèixer com a accident de treball la crisi d'ansietat patida per una treballadora del Servei Basc de Salut, Osakidetza, segons va informar CCOO. Aquest sindicat va explicar en un comunicat que aquesta empleada, que és responsable d'admissió de consultes externes de l'Hospital de Mondragón, va patir una crisi d'ansietat al mes setembre de 2016 a causa de l'«excés de càrrega de treball». Va assenyalar que el metge del departament de salut laboral de la pròpia Osakidetza va derivar la pacient al seu metge d'atenció primària en comptes de a la mútua, el que, segons el parer de CCOO, suposa un «intent d'ocultar l'origen professional de la crisi d'ansietat».

Segons aquest sindicat, la resolució judicial considera com un fet provat que la treballadora havia comunicat diverses vegades als seus superiors l'excés de càrrega de treball que suportava. La sentència no té en compte les al·legacions formulades tant per la mútua Mutualia, que defensava que no es tractés com a accident de treball per haver acudit la pacient al metge d'atenció primària, i per la pròpia Osakidetza. que argumentava que la càrrega de treball era «assumible», va afegir el sindicat.