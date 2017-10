L'Iraq anuncia noves mesures contra el referèndum kurd

El Govern de l'Iraq va anunciar noves mesures econòmiques en resposta al referèndum d'independència celebrat per la regió autònoma del Kurdistan el passat 25 de setembre, considerat il·legal per Bagdad. La principal mesura aprovada durant el Consell de Ministres per a la Seguretat Nacional, presidit pel primer ministre, Haidar al Abadi, va ser l'ordre que totes les empreses de telefonia mòbil kurdes traslladin la seva seu a Bagdad i es posin sota l'autoritat del Govern federal.

Segons un comunicat de l'oficina d'Al Abadi, el Govern va reafirmar que seguiran en vigor totes les mesures aprovades prèviament contra les autoritats kurdes. Entre elles, el Govern va recordar que ha ordenat a la fiscalia que iniciï processos judicials contra els responsables d'aquest referèndum.

En aquest sentit, el Govern va informar que ha preparat una llista de funcionaris kurds que seran acusats davant els tribunals, però no la va divulgar ni va aclarir si la mateixa inclou el president kurd, Massud Barzani.