May demana a la UE una relació econòmica específica per al Regne Unit

May va demanar una «relació única i ambiciosa». Toby Melville/reuters

El Regne Unit aspira a negociar una nova relació econòmica amb la Unió Europea (UE) després del Brexit dissenyada a la seva mida i no basada en acords existents amb altres països, segons va defensar la primera ministra britànica, la conservadora Theresa May. La mandatària rebutja un model similar al de Noruega, membre de l'Espai Econòmic Europeu (EEE), perquè suposaria acceptar les normes comunitàries sense participar en la seva redacció, i tampoc vol un acord de lliure comerç com el que Brussel·les ha aconseguit amb el Canadà, perquè desitja més accés al mercat únic.

«En lloc d'això, proposo una relació única i ambiciosa», va explicar la primera ministra en una intervenció a la Cambra dels Comuns, mentre a Brussel·les va començar la cinquena ronda de negociacions sobre el Brexit. Els altres Vint-i-set socis comunitaris encara no han vist avenços suficients en el diàleg sobre les condicions de sortida del Regne Unit per començar a parlar sobre la futura relació bilateral, tot i que May es va mostrar optimista sobre la possibilitat d'arribar a «un acord complet ràpidament».

La cap de Govern veu progressos «reals i tangibles» en les negociacions bilaterals, tot i que va advertir que el Regne Unit ha d'estar preparat per a «qualsevol eventualitat». L'Executiu britànic ha publicat dos documents en què explora possibles escenaris en matèria de comerç i relacions duaneres després del Brexit, entre els quals s'inclou la possibilitat d'abandonar la UE sense arribar a un pacte.

Els documents «faciliten el camí cap a una legislació que permeti al Regne Unit operar com una nació comercial independent i crear un sistema duaner innovador, que ens ajudi a aconseguir un comerç amb les menors tarifes i barreres possibles en abandonar la Unió Europea», va descriure May.

L'informe sobre comerç confirma que el Regne Unit no podrà aplicar cap acord amb tercers països durant el període de transició d'uns dos anys que es preveu establir després de la seva sortida de la Unió Europea.