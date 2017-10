Trump presenta un pla migratori amb el mur i l´expulsió de menors com a punts forts

El president dels EUA, Donald Trump, va enviar al Congrés el seu pla de principis per a una futura reforma migratòria, que inclou el mur a la frontera amb Mèxic, agilitzar l'expulsió de menors centreamericans, contractar més agents i limitar la concessió de visats mitjançant un sistema de mèrits. El pla de Trump va ser enviat a última hora de diumenge als líders demòcrates i republicans del Congrés com a punt de partida per a les negociacions d'una futura reforma migratòria i d'un acord que protegeixi els 800.000 joves indocumentats beneficiaris del programa DACA. Les prioritats fixades per Trump estan en la línia de la seva política migratòria de mà dura i anticipen molts problemes per arribar a consensos amb els demòcrates.

Segons recull l'esborrany, el Govern de Trump està disposat a treballar amb el Congrés per aconseguir «tres objectius»: garantir admissions als EUA «segures i legals», defensar «la seguretat» del país i «protegir els treballadors i contribuents nord-americans».

El president nord-americà considera que «és imperativa la completa construcció del mur», va comentar un alt funcionari de la Casa Blanca. I així consta en el pla de principis de Trump, on el primer punt de l'apartat de seguretat fronterera és «finançament i construcció completa del mur a la frontera sud», una idea que rebutja totalment l'oposició demòcrata.

En aquest mateix capítol la proposta del president és assegurar el «retorn segur i àgil» als seus països dels menors, majoritàriament centreamericans, que entren per la frontera sud il·legalment i sols. «Entrar en aquest país il·legalment és un crim», va emfatitzar un funcionari durant una conferència telefònica organitzada per la Casa Blanca per comentar el pla del president.

Pel que fa al foment d'una immigració basada en el mèrit, la proposta de Trump preveu, sense donar xifres, posar límits als permisos de residència o «green cards» per a cònjuges i fills menors d'edat d'aquells que ja viuen als EUA, així com crear un sistema de punts per obtenir aquestes targetes.

A l'agost passat, Trump ja va donar suport a un projecte de llei dels senadors republicans Tom Cotton i David Perdue que pretén reduir a la meitat l'entrada d'immigrants legals als EUA al llarg de la propera dècada a través de la reducció en la concessió de permisos de residència.

Juntament amb la seguretat fronterera i el canvi en els paràmetres d'acceptació d'immigrants, el pla del president dels EUA destaca la necessitat de «fer complir» les lleis migratòries i de reformes per a la «ràpida sortida» del país dels que es queden més temps del permès per la seva visa, i posar fi a l'«abús» en el sistema de concessió d'asil.

Per altra banda, l'administrador de l'Agència de Protecció Ambiental dels EUA, Scott Pruitt, va anunciar la retirada del Pla d'Energia Neta, implementat per l'expresident Barack Obama per controlar emissions de gasos d'efecte hivernacle. Al costat del líder de la majoria republicana al Senat, Mitch McConnell, Pruitt va anunciar a Kentucky que signarà avui la proposta de revocació del pla d'Obama.

«Quan es pensa en el que significava aquesta regla, es tractava d'escollir els guanyadors i els perdedors. El poder regulador no hauria de ser utilitzat per cap organisme regulador per elegir els guanyadors i perdedors», va dir. «L'administració passada estava fent servir cada trosset de poder i autoritat per utilitzar l'EPA i escollir guanyadors i perdedors i com generem electricitat en aquest país», va afirmar Pruitt.