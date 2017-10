Turquia ordena la detenció de més treballadors del consolat dels EUA

La Fiscalia turca va ordenar la detenció de dos familiars d'un empleat del consolat nord-americà d'Istanbul contra el qual hi ha una ordre d'arrest per presumptes vincles amb el cop d'Estat de juliol de 2016. Aquestes detencions se sumen a la d'un empleat del mateix consolat, Metin Topuz, que dimecres passat va ingressar a la presó preventiva acusat de vincles amb la confraria del predicador Fethullah Gülen, a la qual Ankara atribueix el fallit cop d'Estat. La Fiscalia ha ordenat la detenció d'un altre empleat del consolat, que no ha pogut ser arrestat ja que roman a l'interior de la legació diplomàtica. Al matí, la Policia va detenir la dona i el fill d'aquest segon sospitós per interrogar-los.

L'acusació es fonamenta en el fet que la dona del sospitós va ingressar en el passat una important quantitat de diners al Bank Asya, un banc que era el vaixell insígnia de l'imperi econòmic de la confraria gülenista abans de ser intervingut al maig de 2015. Segons diversos analistes turcs, va ser la detenció de Topuz la que va provocar la decisió de Washington de suspendre l'emissió de visats per a ciutadans turcs. Ankara va respondre hores més tard amb la mateixa mesura, suspenent el seu sistema de visats electrònics per a ciutadans nord-americans.

El Ministeri turc d'Exteriors va citar l'encarregat de negocis nord-americà, Philipp Kosnett, suposadament per demanar-li que Washington faci marxa enrere en la mesura. Per part seva, l'ambaixador nord-americà, John Bass, va sol·licitar una reunió amb el ministre turc de Justícia, Abdulhamit Gül, que li va ser denegada. Gül va assegurar que no tenia coneixement de noves ordres de detenció d'empleats del consolat nord-americà.

El Govern turc va assegurar estar «molt trist» pel conflicte amb els Estats Units, va assegurar el president del país, Recep Tayyip Erdogan. «Turquia és un estat de dret. No som una tribu, no som un estat tribal», va afegir Erdogan per explicar la reacció d'Ankara a la mesura nord-americana de suspensió de visats.