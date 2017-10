La reacció del govern a la declaració: Rajoy dóna cinc dies a Puigdemont per aclarir si ha declarat la independència

La compareixença de Mariano Rajoy aquest dimecres al Congrés dels Diputats per explicar l'actuació del govern l'1 d'octubre i la seva postura vers el conflicte català ha mostrat dues postures ben enfrontades. Per una banda, el PP, amb el PSOE i Ciutadans, s'ha mostrat poc obert al diàleg amb el govern de Puigdemont, rebutjant fins i tot la mediació. «No hi ha mediació possible entre la llei democràtica i la desobediència o la il·legalitat», ha afirmat Rajoy. A l'altra banda, Podemos, ERC, PDeCat i PNB han tornat a reclamar diàleg.

La sessió l'ha obert el president espanyol amb l'amenaça del 155 i enviant un doble requeriment a Puigdemont. El govern central dóna cinc dies (màxim fins al dilluns a les 10h) perquè el president català contesti clarament si dóna per declarada la independència amb el discurs que va protagonitzar al Parlament dimarts, on va declarar "solemnement" la república catalana però, immediatament, la va deixar en suspens. A més, el document –aprovat aquest dimecres en Consell de Ministres extraordinari- dóna un segon termini al president. En un màxim de vuit dies (el termini acaba dijous vinent a les 10h) ha d'argumentar quines mesures pensa prendre per "retornar a la legalitat". En el document, el govern espanyol reconeix que aquest requeriment obre la via per aplicar el 155 de la Constitució en cas que la resposta de Puigdemont no sigui satisfactòria.

Mariano Rajoy s'ha dirigit a Puigdemont i li ha dit que és "molt important" que "encerti" en la resposta que faci del requeriment. "N'hi ha prou amb què digui que no ha convocat la independència -estigui en vigor o no-, és així de fàcil i s'entén molt bé", ha declarat durant el torn de rèplica al Congrés. Rajoy considera que el que va passar al Parlament el dimarts va ser "lamentable".



Porta tancada a la mediació

I seguidament ha tancat la porta a qualsevol negociació perquè "no hi ha mediació possible entre la llei democràtica i la desobediència o la il·legalitat". I ha insistit que la resposta que el president Carles Puigdemont doni al seu requeriment "marcarà el futur dels esdeveniments dels pròxims dies".



Rajoy ha dirigit unes paraules a dirigit als "nombrosos mediadors" que s'han ofert aquests dies. "No puc fer més que agrair la seva preocupació i el seu interès", ha dit, però "no estem dilucidant diferències d'interpretació de la Constitució, de les lleis de l'Estat o de l'Estatut".



Felicita la policia i la Guàrdia Civil

També ha explica davant el ple del Congrés la posició del Govern davant el desafiament de la Generalitat, ha defensat que l'estat ha actuat com ho hauria fet "qualsevol país democràtic" enfront a qui incompleix la llei. El president Rajoy també ha aprofitat per traslladar el seu agraïment en nom de tots els espanyols als qui "han complert el seu deure en defensa del bé comú: jutges, fiscals, Policia i Guàrdia Civil". Cap a les prop de 900 persones ferides durant l'1 d'octubre, no ha dirigit cap paraula.



Robles assegura que no calen "més mediadors"

La portaveu del PSOE, Margarita Robles, ha remarcat que el seu partit "no acceptarà mai un trencament de la legalitat i dels principis bàsics de l'estat de dret". Ho ha fet durant la compareixença del president espanyol, Mariano Rajoy, per parlar de les conseqüències de l'1-O. Robles ha assegurat que ara és "l'hora de fer política en majúscules" i ha afirmat que tot debat s'ha de cenyir al "marc constitucional".

En aquest sentit, ha tancat la porta a qualsevol mediació, tal i com proposa el Govern. "No necessitem més mediadors que nosaltres que som els representants de la sobirania popular", ha manifestat. Per això, ha convidat a totes les forces polítiques a sumar-se a la comissió d'estudi per reformar la Constitució, impulsada pel PSOE i que compta amb el suport del PP. "Que vingui tothom, també Puigdemont i els representants del Parlament, que vinguin a explicar el seu projecte", ha avançat.



Iglesias acusa Rajoy de "trencar Espanya" i Domènech li demana que "dialogui o marxi"

El líder de Podem, Pablo Iglesias, i el d'En Comú Podem i líder de Catalunya en Comú, Xavier Domènech, han criticat durament aquest dimecres l'oposició del president espanyol, Mariano Rajoy, al diàleg i a la mediació per resoldre el problema polític a Catalunya. Durant el seu torn de rèplica al discurs de Rajoy, Iglesias ha acusat el PP de ser "el principal responsable que es trenqui Espanya" i li ha demanat que "no apliqui el 155" de la Constitució i es posi al capdavant de la negociació amb Catalunya. "Deixi d'actuar com a cap del PP i actuï com a president del govern", ha dit, i "deixi de trencar Espanya". També l'ha advertit que "Catalunya només podrà formar part d'un projecte col·lectiu que es diu Espanya si a Catalunya hi ha un referèndum". El portaveu d'En Comú Podem, Xavier Domènech, li ha demanat "diàleg, diàleg i diàleg, i si no poden dialogar marxin, ja no pel bé de Catalunya, sinó pel bé d'Espanya, marxin".



Rivera: "Diàleg sí però entre demòcrates i compatriotes"

El president de Cs, Albert Rivera, insisteix que no es pot dialogar "amb els que liquiden la llei i els drets dels ciutadans" i, per tant, tira per terra les aspiracions del Govern d'aconseguir una mediació. "Diàleg sí, però només entre demòcrates i compatriotes, no podem fiar a una taula fosca o a un mediador internacional el que li correspon al Parlament", ha manifestat durant la seva intervenció al ple del Congrés on compareix Rajoy per valorar les conseqüències de l'1-O. Rivera també ha celebrat que "Rajoy hagi rectificat" i hagi activat la via del 155 aquest dimecres amb l'enviament d'un requeriment a Puigdemont. "Ha d'actuar amb fermesa i sense complexes", ha manifestat. Com porta fent en les darreres setmanes, demana al govern espanyol que apliqui el 155 i convoqui eleccions. Enguany ha tornat a fer la mateixa petició i s'ha dirigit al Congrés en català per demanar a Rajoy que hi posi data. "Votarem, volem votar", ha dit, fent seu el clam dels ciutadans que defensaven el referèndum.



Tardà acusa Rajoy d´estar disposat a tot per preservar la unitat d´Espanya

El portaveu d´ERC al Congrés dels Diputats ha acusat aquest dimecres el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, d´haver optat per la "repressió" davant un poble "pacífic" que ha optat per "treure´s les cadenes", però l´ha advertit que això no farà que el procés faci cap "pas enrere", perquè el poble català optarà per la "resistència pacífica" per "defensar el govern de Catalunya".



En la seva rèplica al discurs de Rajoy al Congrés, Tardà ha assegurat que el govern espanyol està "disposat a tot per preservar la unitat d´Espanya" i fins i tot a "vulnerar drets civils" i a "empresonar" gent. Segons Tardà, malgrat aquesta repressió "la democràcia sempre guanya" i el dret a decidir s´obrirà camí. "Amb la seva actuació només provocarà que se sumi al dret a decidir la bandera de l´amnistia, i això acabarà amb el seu govern perquè la societat espanyola i catalana no li ho permetrà". Tardà ha insistit que no participarà a la comissió que proposa el PSOE per "estudiar" la reforma territorial de l´Estat.



Campuzano demana a Rajoy que aprofiti "l'oportunitat de diàleg" de Puigdemont i alerta que "pot ser l'última"

El portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, ha demanat a Rajoy que aprofiti "l'oportunitat de diàleg" llençada pel president de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la compareixença de dimarts al Parlament. "Pot ser és l'última que tinguem tots per arribar a una bona solució per a tothom", ha dit. Campuzano ha critica que en el seu discurs Rajoy no hagi dedicat ni una paraula als quasi 900 ferits de l'1-O, ha exigit la dimissió del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i la retirada dels reforços policials de Catalunya. "Es va voler castigar i humiliar a Catalunya, va ser una vergonya", ha manifestat. En aquest sentit, demana al govern espanyol que obri un diàleg "sense condicions" i que deixi de banda "discursos incendiaris".