Rivera creu que Puigdemont "no rectificarà" tot i el requeriment i caldrà desplegar el 155

El president de Cs, Albert Rivera, celebra que el Consell de Ministres hagi aprovat enviar un requeriment al president català, Carles Puigdemont, per tal que aclareixi si hi va haver declaració d'independència. Rivera, però, demana "no ser ingenus" perquè assegura que Puigdemont no "rectificarà" i augura que caldrà desplegar el 155. "No hem de confondre el desig amb la realitat", ha valorat després de l'anunci del president espanyol, Mariano Rajoy. El líder de Cs reconeix que no ha parlat amb el president espanyol sobre quines mesures concretes es prendrien si es concreta l'aplicació del 155 ni tampoc si acabaria en unes eleccions, tal i com demana Cs.

Rivera insisteix en la necessitat d'eleccions a Catalunya i creu que també ho defensen el PSC i el PPC. Sobre l'acord entre el PP i PSOE per reformar la Constitució en els propers sis mesos, Cs defensa que ho han demanat des de sempre però alerta que la reforma "no ha de ser només per a Catalunya" sinó que també ha de suposar millores per "tots els espanyols. "Volem que es suprimeixin els aforaments, que es reformi el Senat i que es canviï la Llei electoral", valora.

"Celebrem el pas fet pel govern espanyol, tal i com li portem demanant des de fa setmanes", ha manifestat Rivera després de l'acord del Consell de Ministres. Ara bé, desconfia que aquest requeriment faci desistir el Govern. "Cal ser prudents i no ingenus, al davant tenim a aquells que volen proclamar la república al marge de la llei i les institucions", afirma.

Per a Rivera, qualsevol opció de diàleg passa per "canviar el conductor suïcida", és a dir, convocar eleccions per evitar que Puigdemont continuï com a interlocutor.

Rivera també assegura que defensarà una reforma per replantejar "com Catalunya es queda a Espanya i no com surt d'Espanya", tal i com ha remarcat el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Ara bé, avisa que la reforma no només ha d'abastar temes relacionats amb Catalunya sinó que ha d'introduir "millores per a tots els espanyols". "Sóc conscient que això passat per una reforma per a tots els espanyols i que significa suprimir els aforaments, reformar el Senat o canviar la llei electoral; tot allò que l'immobilisme bipartidista ha impedit tots aquests anys", ha valorat.