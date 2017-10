Un testimoni indica que el vídeo del ´mamading´ va ser un muntatge per perjudicar el pub

Un empresari de l'oci nocturn de Calvià va manifestar durant la seva declaració judicial en el marc del cas Cursach que el vídeo del 'mamading', que va causar un gran escàndol l'estiu de 2014 en aparèixer una jove irlandesa realitzant fel·lacions a un grup de turistes britànics dins d'un local a Magaluf a canvi de copes gratis, va ser un muntatge per perjudicar el pub.

"Això no ho va fer la noia per voluntat pròpia, si es fixen la noia està pendent de la càmera", ha indicat el testimoni als investigadors, convençut que va ser un pla de la competència per perjudicar el pub. Segons la seva versió, van provocar aquesta situació i van propiciar que es difongués la gravació amb la finalitat d'arruïnar el negoci. Per això, ara diuen que "és un muntatge", va afegir l'empresari de Magaluf. "El que pren força és que això ho ha fet una empresa d'oci", va insistir el testimoni, que va detallar que no volia problemes amb Cursach, perquè "és molt poderós, et fica quaranta advocats i et denúncia". La polèmica pel vídeo del 'mamading' es va saldar amb una multa a l'empresa organitzadora i al bar on van ocórrer els fets i l'ordre de clausura del local durant un any per part de l'ajuntament de Calvià.

D'altra banda, el testimoni es va referir a un altre vídeo comprometedor, en aquest cas per la Policia Local de Calvià, quan un agent suposadament va col·locar droga al costat d'un sofà durant una batuda en inspeccionar un pub de Magaluf.