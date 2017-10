Un tribunal responsabilitza el Govern japonès de la catàstrofe de Fukushima

Un tribunal japonès va acusar l'Estat i l'operadora de la central nuclear de Fukushima de negligència en la catàstrofe atòmica, en una nova sentència d'aquest tipus que obliga ambdues parts a compensar milers d'afectats per l'accident. La decisió del Tribunal del Districte de Fukushima és la tercera d'una instància nipona en la qual es declara culpable per falta de previsió la companyia operadora, Tepco Electric Power (Tepco), i la segona que també assenyala com a responsable l'Estat nipó.

Els jutges han donat la raó al grup de 3.800 demandants -una de les majors denúncies col·lectives per l'accident nuclear-, que consideraven que el Govern i Tepco haurien d'haver pres més mesures per prevenir una catàstrofe com la que es va produir l'any 2011, segons el text de la sentència.

L'acusació va utilitzar com a prova un informe sísmic realitzat per un òrgan governamental el 2002, que apuntava a un 20 per cent de possibilitats que un terratrèmol de més de 8 graus en l'escala oberta de Ritcher es produís en una àrea propera a la central nuclear i desencadenés un tsunami.

Els demandants, entre ells habitants propers a la central que es van veure obligats a abandonar casa seva arran de l'accident, reclamaven a l'operadora de la central i al Govern una compensació mensual de d'uns 377 euros fins que la radiació a les zones afectades torni als nivells previs a la catàstrofe.