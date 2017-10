Dastis creu que Puigdemont no va declarar la independència de Catalunya

El ministre espanyol d'Exteriors, Alfonso Dastis, ha considerat avui que el president del Govern català, Carles Puigdemont, no va declarar dimarts passat la independència, però ha avançat que l'Executiu central espera una resposta clara abans de actuar. "Per a nosaltres no ho han fet encara. No ho van fer en la sessió plenària del Parlament, ho van fer en una altra sala, ràpidament i només una part, sense donar a l'oposició la possibilitat d'expressar-se", va dir en una entrevista a la cadena francesa CNEWS.

El ministre va apuntar que el termini marcat ahir al requeriment formal a Puigdemont perquè confirmi si va declarar o no la independència busca donar a les autoritats catalanes "totes les possibilitats perquè s'expliquin".

El president català té fins dilluns per fer-ho, i fins dijous (si diu que va declarar la independència) per rectificar i evitar així l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, que dóna a l'Executiu espanyol la facultat d'assumir funcions exercides per les autoritats regionals.

Si Puigdemont no respon, segons Dastis, d'entaular aquest procediment, i si diu que no la van declarar, se seguirà parlant "per intentar fer forat en el marc de la Constitució a les aspiracions de certs catalans". El cas d'aplicació del 155, el Govern espanyol "seguirà treballant com sempre, amb prudència però amb fermesa", per garantir l'aplicació de la Carta Magna i "fer respectar l'Estat de dret, la democràcia i el dret constitucional de tots els catalans". "La situació és greu, però som optimistes", va dir el ministre, que va llançar a Catalunya, Espanya i Europa el missatge que Espanya no va a "autodestruir".

Dastis va desitjar que Puigdemont no hagués emprès la via de la independència, i ha confiat que no sigui necessari aplicar la força o arribar a arrestar-lo. "Volem evitar això", va dir en "CNEWS", on ha lamentat que la situació a Catalunya estigui empitjorant "per culpa del procés secessionista".

Dastis va evitar precisar en què podria derivar el pacte assolit ahir entre el secretari general del Partit Socialista Obrer Espanyol (PSOE), Pedro Sánchez, i el president del Govern, Mariano Rajoy, per a la reforma constitucional, però va apuntar a un possible canvi en el Senat perquè hi hagi una millor representació regional.

El ministre, que no va descartar la celebració d'eleccions a Catalunya, va aprofitar la seva intervenció per defensar l'actuació de les forces de l'ordre l'1 d'octubre, dia de la celebració del referèndum il·legal.

La força "va ser una reacció (policial) a la impossibilitat de fer el que els jutges els va demanar fer", va dir Dastis, que va assenyalar que Espanya ha rebut el suport de tots els seus socis de la Unió Europea (UE) en la gestió d'aquesta crisi.