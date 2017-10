Londres destinarà fons a preparar-se per al supòsit d´un Brexit sense acord

Theresa May no va aclarir si tornaria a votar a favor del Brexit.

Theresa May no va aclarir si tornaria a votar a favor del Brexit. Facundo Arrizabalaga/efe

La primera ministra britànica, la conservadora Theresa May, va anunciar que dedicarà nous recursos econòmics perquè el Regne Unit prepari plans de contingència que incloguin la possibilitat d'abandonar la Unió Europea sense un acord amb Brussel·les. «Ens estem preparant per a qualsevol eventualitat. Destinarem diners a preparar-nos per al Brexit, inclosa la possibilitat d'un escenari sense acord», va afirmar la primera ministra a la Cambra dels Comuns.

El seu Govern ha preparat una partida addicional de 280 milions d'euros que ministeris com Interior, Hisenda, Medi Ambient i Transport, entre d'altres, podran utilitzar per desenvolupar plans de cara a la sortida de la Unió Europea. «On sigui necessari gastar diners, es gastaran», va dir May, que va destacar que el principal objectiu del Regne Unit és arribar a un bon acord amb la Unió Europea.

L'anunci de May va arribar poc després que el ministre d'Economia, Philip Hammond, indiqués en un article a The Times que el Govern només hauria de dedicar fons a explorar la possibilitat d'una ruptura sense acord «quan sigui responsable fer-ho». El titular d'Economia defensa en aquest text que l'Executiu ha de centrar-se ara en «progressar en les negociacions» i «acabar amb les incerteses».

Després de la intervenció de la primera ministra, Hammond va puntualitzar la seva postura assegurant que l'executiu està «preparat per invertir quan sigui necessari invertir» amb l'objectiu de preparar plans de contingència per a un «escenari sense acord».

Diversos diputats conservadors han advertit en les últimes setmanes que la posició negociadora de Londres davant Brussel·les resultarà feble si no prepara un pla detallat per abandonar el bloc comunitari sense acord. L'exlíder del Partit Conservador Iain Duncan Smith va afirmar fa dues setmanes que cal «posar pressió» sobre els negociadors de la UE amb l'objectiu que s'avinguin a començar la segona fase de les negociacions, en què es discutirà la futura relació comercial entre els dos costats del Canal de la Mànega.

La primera ministra britànica va explicar que el Regne Unit i la Unió Europea estan «molt a prop» d'arribar a un acord sobre la situació dels ciutadans comunitaris després del Brexit. May va reiterar que el Govern britànic vol que els comunitaris que resideixen al Regne Unit puguin quedar-se una vegada que el país es retiri de la UE al març de 2019.

Però va aclarir que, en cas que no hi hagi pacte amb el bloc europeu, llavors Londres haurà de fer «acords» amb els diferents països, no només sobre els comunitaris que resideixen al Regne Unit, sinó sobre els britànics que estan a la UE . S'estima que uns 3,1 milions de ciutadans europeus viuen al Regne Unit, mentre que uns 900.000 britànics resideixen a diferents països del bloc europeu.

La primera ministra britànica va guardar silenci en ser qüestionada sobre com votaria si hi hagués un altre referèndum per a la sortida del Regne Unit de la Unió Europea.