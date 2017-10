Alliberen una família nord-americana segrestada pels talibans l´any 2012

L'Exèrcit pakistanès va informar que va alliberar el canadenc Joshua Boyle, la seva dona nord-americana Caitlan Coleman i els seus tres fills, després de rebre informació dels Estats Units que havien estat transferits al Pakistan des de l'Afganistan, on van ser segrestats pels talibans el 2012. «Els ostatges han estat recuperats sans i estalvis i seran repatriats al seu país d'origen», va explicar en un comunicat l'oficina de comunicació militar pakistanesa (ISPR).

Els militars van afirmar que la intel·ligència nord-americana els va informar que els segrestats havien estat traslladats dimecres a territori pakistanès a través de la zona tribal de Khurram, fronterera amb l'Afganistan.

«L'èxit destaca la importància de compartir intel·ligència i el compromís del Pakistan en la lluita contra aquesta amenaça a través de la cooperació entre les dues forces contra l'enemic comú», va assegurar el ISPR.

Boyle i Coleman van ser segrestats el 2012 a l'Afganistan, on havien viatjat com a part d'un periple per diverses exrepúbliques soviètiques centre-asiàtiques, entre elles Uzbekistan, Kirguizistan i Tadjikistan. Els talibans van publicar el desembre de 2016 un vídeo de la parella acompanyada per dos dels seus fills nascuts en captivitat, en què demanaven ajuda a l'encara president dels EUA, Barack Obama, i al seu successor, Donald Trump. «Hem esperat des de 2012 perquè algú entengui els nostres problemes. Demanem que s'arribi a un acord perquè obtinguem la llibertat», van dir.