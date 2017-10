El Govern espanyol insisteix que la Generalitat encara és a temps de recuperar la normalitat

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha reiterat avui que les autoritats catalanes "encara són a temps de recuperar la normalitat institucional" i posar fi a la "inestabilitat" abans que dilluns finalitzi el termini per contestar el requeriment enviat per l'Executiu.

En roda de premsa després del Consell de Ministres, Sáenz de Santamaría ha recordat que el Govern li ha plantejat al president català, Carles Puigdemont, "una pregunta senzilla per acabar amb un problema complex", com és que "si sí o si no ha declarat la independència".

Per això, la resposta és "molt senzilla" ja que es tracta d'un sí o d'un no, i si Puigdemont té "voluntat política" pot tornar al marc de convivència i a l'Estat de dret.

Sáenz de Santamaría ha destacat que s'ha ofert al president de la Generalitat diàleg "en el marc de la llei i en el si del Parlament" pel que ha instat Puigdemont a acudir al Congrés, en concret a la Comissió d'estudi sobre el model territorial, perquè plantegi allà "les seves reflexions".

"Res és immutable, tot es pot parlar, des del respecte a la regles democràtiques i als drets dels ciutadans (...) aquesta l'única condició i l'únic requisit", ha subratllat la vicepresidenta.



El Govern espanyol rebaixarà la previsió de PIB per al 2018 si segueix el conflicte català

La vicepresidenta del Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, ha apuntat avui que si no hi ha una "ràpida solució" a la situació a Catalunya el Govern central baixarà la previsió de creixement econòmic per al 2018, que actualment està en el 2,6 %.

Durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Sáenz de Santamaría ha explicat que el 2018 havia de ser un bon any per al creixement i l'ocupació, però els esdeveniments que s'estan vivint a Catalunya fan ser "més prudents".

El Ministeri d'Hisenda ha presentat avui un informe al Consell "de cara a la remissió a Brussel·les del pla pressupostari" per al 2018 davant la falta de projecte de comptes.

Aquesta mateixa setmana, el ministre d'Economia, Indústria i Competitivitat, Luis de Guindos, va avançar que l'economia espanyola creixerà un 3,1 % aquest any, per damunt del 3 % previst.

De Guindos va explicar que el pla pressupostari que l'Executiu ha d'enviar a Brussel·les abans del 15 d'octubre, com exigeixen les normes de disciplina fiscal, no inclourà canvis en la política econòmica perquè no hi ha projecte de Pressupost, però que actualitzarà les previsions de creixement.

Amb vista al 2018, el ministre es va limitar a assenyalar que el creixement econòmic d'aquest exercici s'estendrà "a les xifres de l'any que ve", encara que de manera "extremadament prudent".

La vicepresidenta també ha alertat del dany que el procés secessionista està tenint en l'economia catalana, ja que l'agència de mesurament de riscos Standard & Poor's va apuntar ahir que el conflicte secessionista podria portar la comunitat autònoma a la recessió.

"Els esdeveniments a Catalunya estan posant en risc la recuperació econòmica" i la creació de llocs de treball a la regió, ha insistit, com reflecteix el "parada" de la inversió i la "caiguda dramàtica" de les reserves turístiques.

"La Generalitat està creant totes les condicions per sumir Catalunya en una profunda recessió, com han advertit experts", ha insistit.