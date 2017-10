Juncker diu que Brussel·les no pot fer mediació a Catalunya perquè només una part ho demana

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha tancat aquest divendres la porta a una possible mediació de la Unió Europea en la crisi política a Catalunya, perquè al seu parer crearia "més caos"; alhora que ha rebutjat la independència com a opció perquè no vol "una Europa formada per 90 països".

"Si permetem, encara que no sigui el nostre assumpte, que Catalunya s'independitzi, també ho faran uns altres després i això no m'agrada. No vull una Unió Europea que d'aquí a 15 anys estigui formada per 90 països, seria impossible", ha defensat Juncker en una xerrada amb estudiants a Luxemburg.

El cap de l'Executiu comunitari també ha explicat que la Unió Europea no pensa intervenir com a mediador per sortir de la crisi, malgrat que així ho hagin sol·licitat des de la Generalitat, i ha recalcat que quan ha assumit aquest paper ho ha fet "entre estats membre".

A més ha assenyalat que "només una part" ha demanat la mediació europea i que ni ell ni el president del Consell europeu, Donald Tusk, podrien fer-ho perquè "crearia molt més caos" a la Unió.

L'exprimer ministre luxemburguès s'ha mostrat "preocupat" pel desafiament independentista i pel fet que la recerca d'una identitat pròpia porti a molts a pensar que aquesta identitat "és incompatible" amb la d'altres.

Juncker també ha revelat que "fa temps" que en els seus contactes amb el president del Govern espanyol, Mariano Rajoy, li havia demanat que prengués "iniciatives" perquè la situació "no se n'anés de mare".

El cap de l'Executiu comunitari ha fet aquestes declaracions en alemany i ha fet broma amb què triava aquest idioma perquè "ningú a Catalunya l'entengui".

En una altra xerrada amb espectadors i 'youtubers' el setembre passat, unes declaracions seves pronunciades en francès i en les quals va afirmar que només respectaria un referèndum avalat pel Tribunal Constitucional van crear una gran polèmica per les diferents interpretacions que se'ls van donar.