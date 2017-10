Mor una nena de 5 anys atropellada per una moto conduïda per un jove de 17 a Vigo

Una nena de cinc anys va morir després de ser atropellada per una moto conduïda per un jove de 17 anys a Bueu, a prop de Vigo. L'atropellament va tenir lloc a la carretera de la platja de Loureiros quan la nena creuava un pas de vianants acompanyada de la parella de la seva mare i un fill d'aquest, també menor, que van resultar il·lesos, igual que el conductor, qui no obstant això va ser traslladat a un centre de salut per un atac d'ansietat. El motorista va superar diversos vehicles que s'havien aturat abans del pas de vianants i va colpejar la nena, que va caure a uns cinc metres. Davant la gravetat de la situació, el servei d'Urgències Mèdiques va mobilitzar l'helicòpter amb base a Santiago de Compostel·la, que va traslladar la menor a l'hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, on va acabar morint. A més dels serveis sanitaris, el centre d'atenció a les emergències de Galícia va mobilitzar els Bombers del Morrazo, Policia Local i Protecció Civil.