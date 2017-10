Corbyn assegura que part del Partit Conservador no vol un acord per al Brexit

El líder del Partit Laborista britànic, Jeremy Corbyn, va afirmar que «una poderosa facció» del governant Partit Conservador no vol que hi hagi un acord per al Brexit amb la Unió Europea (UE), per tal de transformar el Regne Unit en una mena de paradís fiscal. «Una poderosa facció dels tories vol que el desenllaç de les negociacions amb la UE sigui que no hi hagi acord, perquè pensen que poden usar això per a transformar la nostra economia en un refugi fiscal desregulat. No ho hem de permetre», va dir en un acte a Londres.

Corbyn va assenyalar que les converses amb Brussel·les han arribat a un impàs a causa de «les lluites internes dels conservadors», que estan «dividits per la meitat» i «estan fallant de manera transparent» en aquestes negociacions. «Amb cada dia que passa, ens porten més a prop d'un Brexit sense acord», va manifestar el polític de 68 anys, que va destacar que operar sota els paràmetres de l'Organització Mundial del Comerç (OMC) seria «el pitjor dels acords», per l'augment del cost dels aranzels.

«El risc seria que alguns fabricants importants podrien traslladar-se a l'Europa continental, emportant-se amb ells els seus llocs de treball», va advertir. El Govern de la primera ministra conservadora, Theresa May, s'arrisca a una «destrucció de llocs de treball» al Regne Unit, va continuar el líder laborista, que va acusar els seus rivals de portar el país «cap al desastre econòmic».

En el mateix discurs, Corbyn també va criticar el «postureig masclista» del president dels Estats Units, Donald Trump, i el líder nord-coreà, Kim Jong-Un, i va cridar a treballar de manera «calmada, racional i cooperativa», sota el paraigües de l'ONU, per resoldre el conflicte amb Corea del Nord i tots els del món.



Negociacions en un punt crític

Les negociacions entre Londres i Brussel·les pel Brexit es troben en un punt crític, després que el negociador comunitari, Michel Barnier, conclogués que no s'han fet els suficients avenços en la primera fase per poder passar a la segona, en la qual es consensuarà un acord comercial bilateral.

Paral·lelament, el Govern britànic, encapçalat per May, està dividit internament sobre el millor enfocament d'aquestes negociacions, i constantment els ministres es critiquen entre ells a la premsa, entre rumors que aviat podria haver-hi dimissions o una remodelació del gabinet.