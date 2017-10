Mor un treballador en quedar atrapat a l'elevador del seu camió a Madrid

Un home va perdre la vida en un accident laboral després de quedar atrapat a l'elevador de la part posterior del seu camió quan es trobava treballant en una de les naus de Mercamadrid. El succés es va produir cap a un quart de nou del matí quan la víctima, de 33 anys, es trobava treballant prop de la zona de les empreses de carn. La Policia Municipal està investigant per què va quedar atrapat a l'elevador del seu camió, que serveix per baixar i pujar mercaderies. Els bombers van rescatar l'home, que es trobava en aturada cardiorespiratòria i, després d'intentar el Summa 112 reanimar-lo durant mitja hora, només van poder confirmar la seva mort donada la seva extrema gravetat. Fins al lloc dels fets es va traslladar una Unitat psicològica de Samur-Protecció Civil per atendre la família del treballador, que havia acudit al lloc després d'assabentar-se del succés.