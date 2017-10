Trump es mostra «molt orgullós» de la seva ordre per desmantellar l'Obamacare

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar que està «molt orgullós» de l'ordre executiva que ha signat aquesta setmana per començar a desmantellar la llei de salut promulgada pel seu predecessor, Barack Obama, i coneguda com a Obamacare. «Molt orgullós de la meva ordre executiva que permetrà expandir l'accés i menys costos en sanitat. Milions de persones es beneficiaran!», va escriure Trump a la xarxa social Twitter.

La Casa Blanca considera que la reforma sanitària d'Obama ofereix serveis mèdics molt cars, viola la llibertat dels individus en obligar-los a comprar una assegurança mèdica i és massa restrictiva en impedir que els ciutadans comprin assegurances mèdiques fora dels seus estats de residència, quelcom que Trump vol canviar.

L'ordre executiva signada per l'actual mandatari dels Estats Units busca relaxar alguns requisits de l'Obamacare i suposa el pas més significatiu donat, fins ara, per Trump per començar a desmantellar la reforma de salut d'Obama, que ha permès a 20 milions de nord-americans accedir a cobertura mèdica.

Aquesta setmana, el Govern de Trump també va anunciar la fi dels subsidis a les asseguradores sanitàries, el que permetia subvencionar cures per als més pobres. Els experts auguren que aquesta supressió dels fons suposarà un fort cop per als ja fràgils mercats de l'Obamacare, encara que l'impacte podria ser menys sever del que hauria estat fa uns mesos, ja que moltes asseguradores ja havien pres mesures davant l'amenaça de Trump de retirar els fons governamentals.

En la mateixa xarxa social, Trump va considerar que les accions de les empreses d'assegurances mèdiques es «van enfonsar» després del seu anunci. «Les accions de les empreses d'assegurances mèdiques, que s'havien disparat durant els anys de l'Obamacare, es van enfonsar després que hagi acabat amb la forma en què els demòcrates llancaven els diners», va dir.

En un altre ordre de coses, les autoritats iranianes miren cap a Europa a la recerca d'un suport que freni l'estratègia dels Estats Units contra l'acord nuclear, alhora que adverteixen a Washington que seguiran desenvolupant les seves capacitats defensives malgrat les amenaces.

El president de l'Iran, Hassan Rohani, va expressar durant la visita de diversos ambaixadors europeus la seva esperança que la Unió Europea (UE) tingui «un paper constructiu» per salvaguardar l'acord nuclear dels recents «moviments erronis» dels Estats Units.

«Creiem que soscavar el pacte implica soscavar la seguretat i l'estabilitat de la regió i del món. Esperem que la UE impedeixi moviments erronis que siguin perjudicials per a la pau i la cooperació internacionals», va dir Rohani, segons un comunicat de la presidència, després de l'amenaça que el president dels EUA, Donald Trump, va realitzar el divendres d'abandonar l'acord.



Situació «molt delicada»

Rohani va assenyalar que la situació actual és «molt delicada» i va insistir que les activitats nuclears de Teheran «sempre seran pacífiques» i que el seu país no serà el primer en violar el pacte. Es tracta d'un acord nuclear que limita les activitats nuclears de l'Iran a canvi de l'aixecament parcial de les sancions internacionals contra la República Islàmica.

Trump va amenaçar d'abandonar aquest acord (assolit entre l'Iran i la Xina, França, Rússia, Regne Unit, Estats Units més Alemanya i la Unió Europea) si no es corregeixen els seus «defectes» mitjançant una negociació internacional o una llei del Congrés nord-americà.