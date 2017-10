Dastis diu que en la resposta de Puigdemont «han prevalgut les influències més radicals»

El ministre espanyol d'Exteriors, Alfonso Dastis, assegura que la carta que ha enviat aquest dilluns el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, al president del govern espanyol, Mariano Rajoy, no "subministra la claredat que se li demanava" sobre si havia declarat la independència o no. "Han prevalgut les influències més radicals", ha afirmat. "No constitueix una resposta al requeriment", ha dit en arribar a la reunió amb els seus homòlegs europeus a Luxemburg. Amb tot, s'ha remès a la resposta que doni el govern espanyol. Preguntat per l'aplicació de l'article 155, Dastis ha dit que "la seqüència lògica" ara és la que es presenta en el requeriment fet a Puigdemont. "Veurem com segueix desenvolupant-se", ha afegit.

Segons ha dit Dastis, la situació a Catalunya no és en l'ordre del dia de la reunió amb els ministres europeus però si li pregunten, ha explicat, dirà que "és un desconeixement flagrant de l'ordre constitucional espanyol, de l'ordre legislatiu català, l'Estat de dret i dels mínims principis democràtics".

"Seguirem buscant una solució dins del marc constitucional mitjançant un diàleg a través del parlament i amb totes les mesures que ens dona la constitució, sempre amb una actitud proporcionada, serena i prudent", ha afegit.