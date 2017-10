Els incendis de Califòrnia obliguen a evacuar més de 100.000 persones

Milers de persones van haver de fugir ahir de les seves cases al nord de l'estat de Califòrnia, on uns devastadors incendis han causat 40 morts i 100.000 persones evacuades, segons el Departament Forestal i de protecció contra incendis de l'estat. La major part de les víctimes són gent gran. A més, aquest departament va advertir que la xifra pot incrementar-se durant els propers dies perquè els serveis d'emergència no van poder accedir a algunes de les zones calcinades.

Dos dels comtats més danyats són els de Napa i Sonoma, el cor del vi que fa famosa Califòrnia i on els nombrosos focs van convertir en cendres restaurants, vinyes, cellers, albergs i hotels de luxe. Unes 5.700 cases i negocis van ser destruïts per uns incendis que, des del passat diumenge, han arrasat 86.000 hectàrees, una àrea més gran en superfície que la ciutat de Nova York.

El governador de Califòrnia, Jerry Brown , va afirmar que els incendis dels últims dies són dels «pitjors» que ha patit l'estat tant en termes de víctimes mortals com de danys materials. En els últims anys Califòrnia ha viscut forts incendis com el de l'any 2003 a Cedar, que va destruir més de 2.800 llars i el de l'any 2007 a San Diego, que en va destruir 1.600. Tots van tenir lloc al mes d'octubre, quan se solen originar els coneguts «vents del diable», unes ràfegues d'aire que amb altes temperatures permeten l'expansió ràpida del foc.



Onada de solidaritat

Centenars de voluntaris es van connectar a través Facebook per reunir productes de primera necessitat i portar-los a les zones més afectades. Les autoritats van explicar que estan rebent el suport de centenars de bombers d'altres estats com Nevada, Oregon i Washington i alguns negocis es van convertir en refugis improvisats per oferir menjar i un lloc de descans al personal d'emergència. A més, la plataforma de lloguer per internet Airbnb va oferir habitacions i residències gratuïtes als evacuats fins a finals d'octubre.