Protecció Civil confirma 27 morts en els incendis de Portugal

Almenys 27 persones han mort en els incendis que afecten des de diumenge al centre i nord de Portugal, segons l'últim recompte, encara provisional, de la portaveu d'Autoritat Nacional de Protecció Civil, Patrícia Gaspar. A més de les víctimes mortals, el foc ha deixat 51 ferits, 15 d'ells greus, va afegir Gaspar en roda de premsa.

La portaveu ha admès que les dades no són definitives perquè no es disposa encara de tota la informació ja que hi ha llocs als quals encara no es té accés, tot i que ha dit esperar que no s'incrementi la xifra de morts. Les víctimes mortals van ser trobades en els districtes de Coimbra, Guarda, Castelo Branco i Viseu, tots al centre del país, on es van concentrar, juntament amb el nord, la majoria dels més de 500 focs deslligats aquest diumenge. Segons Gaspar, el nombre d'incendis que continuen actius, ascendeix a 145 a tot el país.

Més de 4.127 bombers combaten a aquesta hora les flames recolzats per 1.289 vehicles terrestres i més de 200 militars, que s'esforcen a protegir diversos llogarets encara en risc.

La situació més complicada es viu al municipi de Lousã, al districte de Coimbra, encara que també preocupa l'evolució de les flames en les localitats d'Alcobaça, al districte de Leiria, i Vale de Cambra, a Aveiro.

Les autoritats lusitanes mantenen fins al final del dia l'alerta roja per risc d'incendi a tot el país, moment en què, segons les previsions meteorològiques, s'espera un major descens de les temperatures que podrien facilitar el control dels focs.

Aquesta nova onada d'incendis arriba tan sols quatre mesos després de la tragèdia que va afectar el terme municipal de Pedrógão Grande (al centre del país), on el foc va provocar la mort de 64 persones i ferides a més de 250.