Espanya tornarà l´any que ve al Consell de Drets Humans de Nacions Unides

Espanya tornarà el 2018 al Consell de Drets Humans de l'ONU després d'haver rebut un clar suport de la resta de països de l'organització. La candidatura espanyola, que arribava sense oposició, va obtenir el vot favorable de 180 dels 193 estats membres de les Nacions Unides. L'altra plaça disponible dins del grup d'«Europa Occidental i altres països» va ser per a Austràlia, que va rebre quatre vots menys que Espanya, 176. Els dos països s'havien quedat sense rivals fa uns mesos, quan França va decidir posposar la seva candidatura, de manera que per a ser elegits únicament necessitaven obtenir els 97 vots que constitueixen la majoria a l'Assemblea General de l'ONU.

Per a Espanya, l'elecció suposa una mostra de la «confiança» i el «reconeixement» de la comunitat internacional cap al país, segons va assegurar Ildefonso Castro, el secretari d'Estat d'Afers Exteriors. Castro va destacar la importància de l'alt nombre de vots rebuts per la candidatura espanyola. «Són números clars, transparents, que ho diuen tot i sobra qualsevol comentari perquè parlen per si mateixos», va destacar. Espanya s'asseurà al Consell de Drets Humans durant el trienni 2018-2020, la segona ocasió després de la seva presència entre 2011 i 2013.