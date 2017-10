Hillary Clinton acusa WikiLeaks d'estar al servei de Rússia

Hillary Clinton va acusar dilluns la plataforma WikiLeaks d'haver estat útil per a Rússia distraient l'atenció de l'electorat durant la campanya presidencial nord-americana, just quan Donald Trump afrontava un escàndol per una gravació en què es vantava de tocar dones de forma inapropiada. Clinton va criticar el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tot assegurant que «s'ha convertit en una mena de nihilista oportunista que fa el que li demana un dictador».

Per part seva, Trump va demanar sarcàsticament a Hillary Clinton que es presenti de nou en els comicis presidencials de 2020, en els quals ell presumiblement buscarà la reelecció. «Oh, espero que Hillary es presenti. Es presentarà? Hillary, si us plau, presenta't de nou!», va assegurar el president dels EUA en una conferència de premsa a la Casa Blanca.