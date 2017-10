L'oposició veneçolana denuncia irregularitats a les eleccions

L'oposició veneçolana va denunciar trampes i irregularitats massives per part de l'aparell de l'Estat durant les eleccions regionals de diumenge, però no va aportar proves d'una suposada manipulació d'uns resultats oficials que no reconeix i que donen una victòria aclaparadora a l'oficialisme.

El candidat derrotat a la governació de l'estat de Miranda -que inclou part de Caracas-, l'opositor Carlos Ocariz, va explicar diversos episodis de violència suposadament protagonitzats per grups de civils armats afins al chavisme governant, que haurien intimidat votants de feus opositors durant la jornada.

Els resultats oficials oferts diumenge per l'autoritat electoral donen a l'oficialisme les governacions de 17 dels 23 estats del país, davant dels cinc que hauria aconseguit l'oposició i a l'espera que es decideixi el resultat definitiu de l'estat que queda per decidir, el disputat Bolívar.