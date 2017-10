Quaranta incendis romanen actius a Galícia i la xifra de morts s´eleva fins a 4

Les comunitats autònomes de Galícia i Astúries van viure ahir una jornada dramàtica amb desenes d'incendis actius que van cremar milers d'hectàrees i van amenaçar la vida de terroritzats ciutadans. Així, quaranta incendis continuaven actius a l'hora de tancar aquesta edició a Galícia, 14 dels quals estaven controlats i 6 estabilitzats, segons la Xunta, que va advertir que encara hi ha risc real per a la població a nou focs d'aquesta onada incendiària que ja ha causat almenys 4 morts. La policia considera que un «altíssim percentatge» dels incendis a Galícia van ser provocats.

La comunitat autònoma gallega va tornar a viure una altra jornada de lluita contra les flames, que van saltar el riu Miño des de Portugal i que el president del Govern, Mariano Rajoy, i el de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, consideren provocats. Rajoy, que ha visitat la zona per seguir de prop les tasques d'extinció, va expressar el seu condol als familiars de les víctimes mortals tant a Galícia com a Portugal.

Les primeres víctimes mortals confirmades en aquesta onada incendiària van ser dues dones que van morir en l'evacuació de Chandebrito, a Nigrán (Pontevedra), atrapades al seient del darrere de la furgoneta en què viatjaven, sobre la qual va caure un pi en flames. Al volant del vehicle anava una altra dona que va poder sortir (pateix diverses cremades) i que va intentar, sense èxit, auxiliar les dues octogenàries, Maximina i Angelina.

Un altre home va perdre la vida a Carballeda de Avia (Orense) quan intentava ajudar els seus animals domèstics i el seu bestiar i un quart va morir a la població viguesa de San Andrés de Comesaña per una caiguda mortal en intntar apagar un foc.

L'últim informe oficial de la Xunta informava de 60 incendis que no havien estat apagats, 40 d'ells actius, 14 controlats i altres 6 estabilitzats. En nou segueix en vigor la «situació 2» -d'una escala de perillositat fins tres-, que es declara per proximitat als habitatges i quan hi ha un risc real per a la població.

Paral·lelament, les tasques d'extinció van permetre reduir durant el dia de 35 a 27 el nombre d'incendis forestals registrats a Astúries, el que ha permès que els més de cinquanta veïns que diumenge a la nit van ser desallotjats de tres localitats de Cangas del Narcea tornessin a casa seva.

La intensa fumera generada pels incendis i les condicions meteorològiques van complicar notablement les tasques d'extinció tant per terra com per aire, ja que només un dels helicòpters de Bombers va aconseguir arribar i treballar a Tabladiello, Cangas del Narcea. La previsió de pluges i temperatures més baixes afavorirà el control de les flames.