Qui és Carmen Lamela, la jutge que ha empresonat els Jordis?

La magistrada Carmen Lamela (1961), que ha resolt enviar a presó a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, s'ha convertit en una de les protagonistes de l'actualitat informativa dels últims dies. A més d'instruir la causa per un presumpte delicte de sedició, també va enviar a la presó a l'expresident del Barcelona, ??Sandro Rosell, i dirigeix ??el processament de les nou persones acusades d'un delicte de terrorisme per les agressions a membres de la Guàrdia Civil a Alsasua (Navarra).

Lamela va començar la seva carrera en la judicatura en 1986 i un any després va començar a treballar en el Jutjat de Primera Instància a Oriola. Entre 1989 i 1993 va exercir a l'Audiència Provincial de Barcelona. Posteriorment, es va traslladar a Madrid. Està considerada una magistrada de tendència progressista. Entre 2009 i 2011 va treballar en l'equip d'Iñaki Sánchez Guiu, secretari general de Modernització de l'Administració de Justícia en el Ministeri que encapçalava llavors el socialista Francisco Caamaño.

El passat mes de febrer, la jutgessa va concloure el sumari per al posterior enjudiciament per un delicte de terrorisme als 9 joves imputats com a partícips directes de l'agressió a dos guàrdies civils i les seves parelles fa ara un any a Alsasua (Navarra).

Així mateix, instrueix la causa contra l'expresident del Barça, ??Sandro Rosell, acusat de quedar-se amb 6,5 milions d'euros, que després va blanquejar a Andorra, de la venda de drets audiovisuals de 24 partits amistosos de la selecció brasilera de futbol. A l'agost va rebutjar, per segona vegada, posar en llibertat a Rosell.