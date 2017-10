Seül i Washington desafien Corea del Nord amb noves maniobres

Seül i Washington van iniciar unes grans maniobres navals que inclouen un portaavions nuclear, una nova prova de força criticada per Pyongyang que podria elevar la tensió després de diverses setmanes de calma. Les forces navals de Corea del Sud i els Estats Units realitzaran entre ahir i el proper 20 d'octubre aquests exercicis al mar Groc i el Mar del Japó. Per part nord-americana, destaca la presència del portaavions de propulsió nuclear USS Ronald Reagan i de dos destructors de la classe Arleigh Burke, l' USS Stethem i l' USS Mustin. Encara no s'ha confirmat oficialment la participació de submarins nuclears, però dos d'ells es troben a la zona.

Paral·lelament, els països de la Unió Europea van aprovar noves mesures contra Corea del Nord per la «persistent amenaça» per a la pau i l'estabilitat internacionals que representa el programa nuclear.