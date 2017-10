Els sis grans de la UE demanen un major control dels imams

Els ministres d'Interior dels sis països més grans de la Unió Europea, agrupats en el G6, van apostar per mesures per lluitar contra el gihadisme, com un major control dels imams i els missatges a les mesquites, així com d'Internet i dels precursors amb els quals es poden fabricar explosius. Són algunes de les propostes que es van debatre en una cimera celebrada a Sevilla presidida pel ministre espanyol d'Interior, Juan Ignacio Zoido, en què van participar els seus homòlegs de França, Gérard Collomb; Polònia, Mariusz Blaszczak i Regne Unit, Susan Williams de Trafford; la secretària d'Estat d'Alemanya, Emily Haver; i l'ambaixador italià, Stefano Sannino. A més, a la cimera hi van ser presents el ministre del Marroc, Abdelouafi Laftit, i dos comissaris de la Unió Europea.

Precisament, la UE, segons va explicar Zoido, ha d'acordar en breu finançar als municipis la instal·lació de barreres en espais públics de gran afluència per evitar atemptats terroristes i dotar-los de major seguretat.

El G6 va reafirmar el seu compromís d'intensificar l'intercanvi d'informació en la lluita antiterrorista i augmentar la velocitat dels sistemes que l'afavoreixen. Així mateix, els ministres i els representants de la UE i del Marroc van considerar necessari un major control dels precursors amb els quals poden fabricar explosius i que són en molts casos substàncies que es comercialitzen per a productes legals.

Per això, tal com va explicar Zoido, cal dur a terme aquest control de manera que satisfaci les necessitats dels comerciants i de les autoritats, amb l'objectiu últim de millorar l'eficàcia en la detecció de les transaccions sospitoses.

Així mateix, el G6 va apel·lar a la col·laboració público-privada per evitar l'ús d'Internet amb fins terroristes, tant en els missatges que es publiquen com en el seu ús per a la captació i radicalització. Tot això buscant l'equilibri entre privacitat i seguretat, va assenyalar el ministre d'Interior, tot afegint que quan es demani la intervenció judicial per anul·lar continguts, la resposta s'ha de donar el més aviat possible.

Altres de les mesures en la lluita contra el terrorisme gihadista que es van tractar va ser la formació dels imams i les destinades a evitar que es difonguin missatges radicals a llocs de culte, si bé Zoido va admetre la disparitat de la legislació en aquesta matèria dins de la UE.

El suport a les víctimes del terrorisme i la necessitat, plantejada ja per Zoido en els fòrums europeus, de comptar amb una carta europea de drets d'aquest col·lectiu perquè el tractament sigui igual a tots els països, són altres dels assumptes que es van tractar a la cimera.



Protecció de les víctimes

Es tracta que les càrregues administratives i judicials siguin les mínimes possibles per a les víctimes i se'ls pugui oferir assistència i protecció integral, amb un model com l'espanyol que és «referent» a Europa, com van reconèixer alguns dels assistents a la cimera segons Zoido.

Pel que fa a les polítiques migratòries, el G6 va apostar per una migració legal i ordenada i una integració real dels immigrants, així com per una coordinació en matèria d'asil i refugiats, amb mesures de prevenció i cooperació amb els països d'origen.