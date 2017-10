La ultradreta es converteix en el soci clau per governar a Àustria

Després de la victòria del conservador Sebastian Kurz a les eleccions legislatives de diumenge a Àustria, ahir va quedar clar que la ultradreta serà el soci clau en qualsevol acord de Govern fora de la «gran coalició». El Partit Popular (ÖVP) va vèncer diumenge a les legislatives -per tercera vegada en mig segle- amb el 31,6% dels vots gràcies al carisma de Kurz, qui amb 31 anys és el polític més valorat del país centreeuropeu. En segon lloc va quedar el seu soci a l'actual coalició, el Partit Socialdemòcrata (SPÖ) del sortint canceller, Christian Kern, amb el 26,9%, seguit de prop, amb el 26%, per l'ultranacionalista Partit Liberal (FPÖ) de Heinz-Christian Strache.

Kurz, que rebrà l'encàrrec per formar govern, necessita un soci i els nombrosos desencontres amb els socialdemòcrates en els últims mesos i la mala sintonia amb Kern dificulten un pacte. El jove polític conservador també ha promès «canvi» i «una nova forma de fer política», de manera que la reedició d'una gran coalició, la fórmula que ha dominat la vida política a Àustria i que porta en el poder des de 2007, seria vista per molts dels seus votants amb decepció.

Com a única alternativa queda el FPÖ, un partit creat als anys 50 per antics oficials nazis i que diumenge va estar a punt de superar el seu millor resultat històric, el 26,9% aconseguit el 1999 per Jörg Haider. És palès que hi ha grans semblances en els programes de conservadors i ultres: mà dura amb la immigració i reduir ajudes socials a sol·licitants d'asil.