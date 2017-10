Cap dels incendis que romanen actius a Galícia representa ja risc per a la població

Setze incendis segueixen actius a Galícia, altres 9 estan controlats i 8, estables, encara que cap representa risc per a la població, segons la Xunta, que calcula que la superfície cremada en aquesta onada de focs superarà la que ha cremat la resta de l'any, unes 11.500 hectàrees. Així ho va avançar la conselleira del Medi Rural, Ángeles Vázquez, que durant la seva compareixença a seu parlamentària va culpar d'aquesta catàstrofe l'«activitat incendiària i homicida» dels causants dels focs, atès que -va sentenciar- «el cent per cent dels incendis van ser provocats».

Mentrestant, la Policia Nacional va obrir al llarg de la jornada una adreça de correu electrònic perquè els ciutadans aportin informació de forma anònima sobre els incendis d'aquest cap de setmana a Vigo i Redondela per a demanar pistes sobre els possibles responsables.

Un cop desactivades totes les mesures preventives per la proximitat del foc a zones poblades i superats els moments crítics -l'arribada de les pluges va ajudar els equips d'extinció-, el debat polític sobre la gestió forestal a la comunitat autònoma s'ha obert pas després de les manifestacions de protesta de dilluns a diverses ciutats gallegues.

Acompanyada pel president de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, la ministra d'Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient, Isabel García Tejerina, va visitar diversos enclavaments afectats, igual que el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i el líder de Podem, Pablo Iglesias.

Núñez Feijóo, que va traslladar personalment el condol a les famílies dels quatre morts, va assegurar que ja ha passat la «pitjor fase» i que ara toca començar a avaluar les conseqüències, donant prioritat a la recuperació dels habitatges dels que els han perdut.



Intolerants amb els incendiaris

La ministra va demanar a la societat que sigui «absolutament intolerant» amb els incendiaris i va lloar la tasca dels equips d'extinció, a més d'avançar que el Govern habilitarà ajudes per a les zones més afectades.

Per la seva banda, Sánchez va informar que, en la seva propera reunió amb el president de la Comissió Europea, Jean Claude Juncker, demanarà l'activació del fons de solidaritat europea per a Galícia, Astúries i Castella i Lleó, les tres autonomies més afectades pels incendis forestals. De la mateixa manera, el secretari general socialista va demanar «cautela» a l'hora de demanar responsabilitats polítiques, tot afegint que al PSOE seran «lleials» i no repetiran el comportament del PP amb motiu de l'onada d'incendis del 2006, quan hi havia a Galícia un govern bipartit de PSdeG i BNG.

Iglesias va destacar que «en política cal assumir les responsabilitats» i va instar la Xunta a fer-ho amb les seves en matèria d'incendis forestals. El secretari general de Podem va denunciar també les condicions de precarietat i manca de mitjans de les brigades i bombers forestals.

Paral·lelament, les intenses tasques d'extinció, l'arribada de les pluges i el descens de les temperatures van permetre acabar amb l'onada d'incendis a Astúries, on a primera hora de la nit ja no quedava cap foc actiu i només hi havia vuit controlats, davant els més de trenta registrats dilluns.

Els dos darrers focs que romanien actius a Astúries, el de Sobrerilla, a Teverga, i un altre a Serandinas, a Boal, estaven controlats, és a dir aïllats i sense avanç, i es comptabilitzaven a la mateixa hora vuit focus repartits pels concejos d'Allande, Cangas del Narcea, Coaña, Ibias i Tineo. D'aquesta forma, el pla contra incendis va baixar al nivell 0.