El Govern destinarà 2.000 milions al rescat d´autopistes

El Govern xifra en 2.000 milions d'euros l'import de la Responsabilitat Patrimonial de l'Administració (RPA) a la qual haurà de fer front una vegada liquidades les autopistes de peatge en fallida, i que es preveu que reverteixin a l'Estat entre gener i abril de 2018. En el pla pressupostari per al 2018 remès per l'Executiu a Brussel·les, es detalla que la despesa en inversions es veurà afectada per la cobertura per import de més de 2.000 milions per fer front la responsabilitat patrimonial derivada dels procediments judicials de les autopistes de peatge en concurs de creditors, i que s'estima que es farà efectiva a principis de l'any que ve.

No obstant això, afegeix el document, «s'està treballant per poder dur a terme la relicitació d'aquestes autopistes en els propers anys, el que generarà ingressos futurs». L'import de la RPA estimat pel Govern està molt per sota de la que maneja el sector, el que, segons el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, suposarà obrir un nou front judicial. Segons les xifres de la patronal Seopan, a 31 de desembre de 2016 la RPA ascendia a 4.032 milions d'euros.