«Ofèlia» deixa 245.000 llars sense llum a Irlanda i 7.000 al Regne Unit

Més de 245.000 llars a Irlanda i prop de 7.000 al Regne Unit romanen sense llum després del pas de la tempesta Ofèlia, que a la matinada va afectar el nord de l'illa de Gran Bretanya amb vents de fins a 145 quilòmetres per hora. A la República d'Irlanda i la regió britànica d'Irlanda del Nord, on dilluns van morir tres persones en accidents relacionats amb els forts vents, els col·legis van romandre tancats mentre continuaven les tasques per apartar arbres caiguts de les carreteres i es treballava per poder restablir el fluid elèctric.

Tot i que les pitjors condicions meteorològiques ja han passat, el Departament d'Educació d'Irlanda del Nord va justificar el tancament de les escoles perquè encara existien «riscos en els desplaçaments» dels autobusos escolars i problemes de subministrament elèctric en alguns centres.

Prop de 20.000 llars romanen a més sense aigua a Irlanda, on les autoritats calculen que els subministraments bàsics no es recuperaran completament fins d'aquí a alguns dies. Les alertes meteorològiques es van aixecar al Regne Unit després que Ofèlia causés problemes a Gal·les, on 2.000 llars segueixen sense llum, i a Escòcia, amb unes altres 1.000 sense corrent.