El Suprem obre una causa contra la senadora del PP Pilar Barreiro

El Suprem va acordar obrir un procediment a Pilar Barreiro, senadora del PP i exalcaldessa de Cartagena (Múrcia), per presumptes delictes de frau, falsificació de documents, prevaricació, malversació i suborn, en relació amb un suposat pagament amb diners públics de les seves campanyes d'imatge. La Sala Penal considera que que la senadora va intervenir el concert per defraudar a l'Ajuntament de Cartagena i un altre per defraudar la Conselleria d'Educació de Múrcia. La Sala ha designat instructora d'aquesta causa la magistrada Ana María Ferrer.