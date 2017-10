El 20% dels edificis de la ciutat d´Al Raqa han quedat totalment destruïts

El 20% dels edificis de la ciutat siriana d'Al Raqa (nord-est) han quedat completament destruïts després de més de quatre mesos d'ofensiva de les Forces de Síria Democràtica (FSD), aliança armada liderada per milícies kurdes, va assegurar una font d'aquesta agrupació. «Hi ha molta devastació, podem dir que el 20% dels edificis està totalment destruït, la majoria al centre d'Al Raqa, a les últimes zones que vam alliberar perquè l'Estat Islàmic va oposar una major resistència», va explicar un comandant del Consell Militar Sirià (CMSS), Kino Gabriel.

El CMSS és una milícia formada majoritàriament per combatents assiris (un grup ètnic de credo cristià), que integra les FSD, que dimecres van anunciar l'alliberament d'Al Raqa del grup terrorista Estat Islàmic. Gabriel va apuntar que actualment no hi ha ni aigua ni electricitat a la població. «Només hi ha alguns pous d'aigua, que utilitzaven els civils, a part d'això no queden infraestructures a la ciutat», va detallar. Va avançar que, després del final de l'ofensiva, «forces de seguretat locals assumiran el control d'Al Raqa per mantenir l'estabilitat, mentre que el Consell Civil es farà càrrec de la reconstrucció». El Consell Civil d'Al Raqa ha estat creat per les FSD per administrar les àrees que estan sota el seu domini a la província.

Per la seva banda, el portaveu del Consell Militar de Manbech, Shervan Darwish, una formació que també és part de les FSD, va assenyalar que les operacions de «neteja» encara continuen a Al Raqa. «Malgrat que vam anunciar la fi de l'operació militar contra l'Estat Islàmic, hem seguit amb l'operació de neteja d'explosius i en la recerca de terroristes que puguin estar amagats», va afirmar Darwish, que va assegurar que es tracta d'una tasca «rutinària».

Aquest portaveu va assenyalar que la destrucció és visible a diferents àrees de la ciutat, tot i que va rebutjar oferir un percentatge. «Hi ha barris on hi ha destrosses enormes, sobretot a aquells en què la batalla va ser més llarga i violenta, mentre que n'hi ha altres amb menys perquè hi va haver menys combats», va assegurar.