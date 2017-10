Els EUA investigaran la mort de quatre soldats al Níger

El Pentàgon va informar que ha obert una investigació per tal d'aclarir la mort de quatre militars nord-americans a Níger el passat 4 d'octubre en patir una emboscada durant una patrulla rutinària. El comandament militar dels Estats Units a l'Àfrica va informar que l'objectiu d'aquesta investigació és aclarir què va passar, amb la finalitat de «garantir la seguretat en futures missions» a la regió.

L'incident es refereix a l'emboscada patida per un grup de boines verds que acompanyaven en una patrulla tropes locals, en què quatre soldats nord-americans van morir i dos més van resultar ferits, alhora que un nigerià va morir també.

Per altra banda, la mare del sergent David Johnson, un dels quatre soldats dels EUA morts al Níger, va confirmar que el president del país, Donald Trump, va ser irrespectuós quan va trucar a la família per donar el condol, tal com va denunciar la congressista demòcrata Frederica Wilson. «Els va faltar al respecte al meu fill i a la meva filla, i també al meu marit i a mi», va afirmar.