Merkel comença amb optimisme el diàleg per formar govern

La cancellera alemanya, Angela Merkel, va iniciar amb optimisme les difícils negociacions per formar un Govern tripartit amb liberals i verds després de les eleccions de setembre, una aliança inèdita a nivell federal. Les primeres reunions dels conservadors, al matí amb una delegació del Partit Liberal (FDP) i a la tarda amb Els Verds, van concloure amb missatges de confiança des de les tres bandes, encara que van advertir que el camí serà llarg, donades les clares diferències d'origen en política migratòria, fiscal i mediambiental.

Merkel va encapçalar la delegació de la Unió Cristianodemòcrata (CDU), però va ser el seu secretari general, Peter Tauber, qui va resumir en unes breus declaracions a la premsa les «bones sensacions» després de les «constructives» primeres reunions.

«El nostre objectiu comú és tenir un bon Govern per al nostre país, el que exigeix entendre'ns», va assenyalar el dirigent conservador, que va destacar la importància que «partits tan diferents» intentin superar barreres.

«Els primers metres han anat bé», va assenyalar, per la seva banda, la secretària general de l'FDP, Nicola Beer, recordant també que entre Berlín i Jamaica -nom que es dóna a la futura possible coalició pels colors que identifiquen els tres partits implicats- hi ha més de 8.000 quilòmetres.

El secretari d'organització dels Verds, Michael Kellner, va fer així mateix referència al «llarg camí» que queda per davant, però va qualificar també de «constructiva» la primera trobada. Des de la Unió Socialcristiana (CSU) de Baviera, Andreas Scheuer es va mostrar satisfet perquè a les reunions es van tractar assumptes clau.