Mor un turista català a Florència colpejat per la pedra d'una església

Un turista català de Barcelona ha mort avui a Florència, al nord d'Itàlia, en caure-li una pedra de la part superior d'una de les naus de la basílica de Santa Croce, segons han confirmat a Efe fonts de la Policia.

A l'històric edifici s'han traslladat immediatament equips d'emergència i membres de la Policia Municipal, que no han pogut salvar la vida de l'home, del qual no s'ha facilitat ni la identitat ni l'edat. No obstant això, els mitjans italians afirmen que el turista tenia 52 anys.

La Policia de Florència ha indicat que ara mateix agents municipals es troben a l'edifici, han acordonat la zona del succés i realitzen les comprovacions necessàries per evitar nous contratemps.

La basílica de Santa Croce està situada a la plaça homònima de Florència i és una de les esglésies franciscanes més importants d'Itàlia.